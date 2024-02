Figura do jogo: Mujica

Este avançado espanhol é…incrível. 29 jogos, 17 golos, quatro assistências esta temporada. 14 golos só no campeonato em apenas 23 jornadas. São números bastante interessantes para o jogador formado no Las Palmas e no Barcelona e que voltou a fazer a diferença na noite desta sexta-feira. Um golo e uma assistência. O passe para Sylla, que fez o empate a um golo e o tento do regresso aos triunfos dos arouquenses.

Momento do jogo: golo de Mujica, 64 minutos

O Arouca começa a perder em casa, com um golo de Cádiz, mas conseguiu completar a reviravolta ainda no primeiro tempo. Contudo, aos 56 minutos, Gustavo Sá fez novo empate e deixou tudo em aberto para a última meia hora da partida. Ora, na fase decisiva do jogo apareceu Mujica, que após um belo passe de David Simão, fintou, com muita classe, Luiz Junior e atirou para o 3-2 final.

Outros destaques:

Cristo Gonzalez

É a outra grande figura do Arouca. Se Mujica tem estado em grande, o mesmo pode dizer-se do camisola 23 arouquense. Cristo Gonzalez voltou a fazer o gosto ao pé e assinou o seu quarto golo nos últimos cinco jogos. O avançado forma uma excelente dupla espanhola com o camisola 19, que tem contribuído, e muito, para o bom momento que os lobos têm vivido desde que Daniel Sousa assumiu o comando técnico do Arouca.

Cádiz

O avançado do Famalicão começou muito bem a partida e foi um perigo constante para a defesa do Arouca, sobretudo pelo ar. O antigo jogador do Benfica é fortíssimo fisicamente e sabe explorar bem a profundidade. Depois de ter marcado com a mão aos cinco minutos, sete minutos depois Cádiz fez tudo bem e atirou para o 1-0, que de pouco valeu para os famalicenses.

Sylla

O extremo, camisola 2 do Arouca, é um verdadeiro todo-o-terreno. Onde quer que jogue, joga bem e mostrou isso mais uma vez esta sexta-feira. Sylla foi importante nos equilíbrios da equipa e acabou mesmo por ser feliz, ao marcar o primeiro golo dos lobos, após passe de Mujica.

Jason

Numa equipa onde brilham Mujica e Cristo Gonzalez é difícil para o camisola 10 destacar-se. Ainda assim, nota-se que tem qualidade técnica e que oferece algo mais ao Arouca, que Mujica e Cristo Gonzalez não dão.