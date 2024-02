Que bela maneira da jornada 23 da Liga começar. Início animado, reviravolta, empate e o golo da vitória a ser marcado pelo suspeito do costume. Jogo com cinco golos, que terminou com o triunfo dos lobos de Arouca sobre o Famalicão por 3-2.

Separados por apenas dois pontos na classificação (o Arouca era sétimo, com 28 pontos, o Famalicão era oitavo, com 26), o conjunto visitante começou por cima, muito por culpa da insistência nas bolas paradas. Os famalicenses tiveram à sua disposição vários cantos nos primeiros minutos da partida e foi na sequência de um destes lances que introduziu a bola pela primeira vez na baliza dos arouquenses.

Só que após um primeiro desvio de Sorriso, Cádiz finalizou «à Maradona». Luís Godinho começou por validar o golo, mas acabou por reverter a decisão com o recurso ao VAR. Valeu, sim, aos 12 minutos, com o antigo avançado do Benfica a trabalhar bem e a rematar para o fundo da baliza do Arouca, que reagiu.

Depois da contrariedade, a equipa de Daniel Sousa começou a tomar conta do jogo e foi com alguma naturalidade que fez o empate aos 33 minutos, por Sylla, e ainda antes do intervalo completou a reviravolta por Cristo Gonzalez, já no tempo de compensação do primeiro tempo.

No regresso dos balneários, Gustavo Sá fez o empate a dois golos, ao vir da esquerda para o meio e a rematar colocado para as redes arouquenses, que voltaram a não ter o melhor início.

A sorte do Arouca, e o azar do Famalicão, é que no ataque dos lobos mora um verdadeiro craque, que voltou a fazer a diferença esta sexta-feira. Passe fantástico de David Simão e Mujica, com toda a calma do mundo, fintou o guarda-redes e atirou para a baliza deserta. Até final, Puma Rodriguez foi expulso por ter dado uma cotovelada a um adversário e o resultado não sofreu mais alterações.

A equipa de Daniel Sousa está, assim, de regresso às vitórias na Liga e continua no sétimo lugar do campeonato, com 31 pontos. O Famalicão segue no oitavo posto, com os mesmos 26 pontos.