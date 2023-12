Daniel Sousa admite que continua a ter carinho pelo Gil Vicente. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a sua antiga equipa, o treinador do Arouca disse que está apenas focado em vencer a partida.

«Tenho um carinho muito grande pelas pessoas da minha terra e as que dirigem o clube. Foi apenas um desencontrar de caminhos. Não há mágoa. Da mesma forma, poderia ser especial contra o FC Porto ou a Académica. Há uma ligação aos clubes e às pessoas, mas não faz disto um jogo especial. Especial é ganhar os três pontos todos os jogos».

O Arouca nunca perdeu com o Gil Vicente no campeonato, mas Daniel Sousa acredita que isso não vai influenciar o encontro entre as duas equipas.

«Não me parece que isso será um fator. O Arouca também nunca ganhou no Boavista e foi lá ganhar, e isso não serviu minimamente de motivação extra, nem para o nosso discurso com os jogadores. A motivação não tem de ser o que está para trás. Agora, a questão é que o próprio Pedro Tiba falou logo após o último jogo da vontade de vir aqui ganhar os três pontos. Isso parece-me mais do que evidente, independentemente desse historial».