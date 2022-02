Armando Evangelista reconheceu que o Marítimo «atravessa o seu melhor momento» em vésperas do duelo entre os dois emblemas em Arouca. O técnico dos arouquenses vincou a evolução da sua equipa que conquistou quatro pontos nos últimos quatro jogos.

«Nos jogos com o Benfica e o FC Porto, parece-me que demos uma resposta condizente com o crescimento que temos vindo a ter. É importante consolidar esse crescimento e isso é feito com três pontos. Esta equipa pode arrancar para uma segunda volta muito acima daquilo que foi a primeira», assegurou, em conferência de imprensa.



O treinador considerou a equipa está «mais equilibrada» depois de uma primeira volta «atribuilada», enaltecendo a «coesão defensiva» e a solidez. No que respeita ao Marítimo, Evangelista disse que a equipa insular «não começou bem a época» e que agora «atravessa o seu melhor momento».

«Agora, com a entrada do [Joel] Tagueu, é uma equipa com jogo interior e entre linhas. Têm quem segure a bola para deixar a equipa respirar. A organização coletiva passa por aí», analisou.



Evangelista acrescentou ainda que os reforços «vão render mais daqui a duas ou três semanas» e que Oday Dabbagh, de fora por lesão, pode «acrescentar muito» à equipa.

«É importante somar pontos e sair da zona onde estamos para dar outro conforto e confiança. Em 21 jornadas, passámos a maior parte delas acima da linha de água. É uma oportunidade importante para somar pontos e aproveitar o momento que estamos a atravessar. A equipa está compacta, é um bom momento para dar um salto, mas não vai ser determinante porque ainda faltam muitos jogos», rematou.



Além de Dabbagh, David Simão está lesionado tal como Sema Velásquez. Por sua vez, Pedro Moreira está suspenso por castigo enquanto Wellington Nem ainda não está nas melhores condições e vai precisar «de algum tempo» explicou Evangelista.

O Arouca-Marítimo joga-se esta segunda-feira, às 20h15.