Daniel Sousa, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do estádio de Rio Maior, após a derrota por 1-0 frente ao Casa Pia, em jogo da 22.ª jornada da Liga:



«Jogámos contra uma equipa a jogar bastante baixa e a dificuldade em encontrar espaço em vários momentos deveu-se à organização do adversário.

O resultado tem de ser contextualizado porque o homem do jogo foi o guarda-redes e isso também diz muito do que foi o jogo em si.

Não criámos tantas oportunidades como o normal, mas não deixámos de as criar. Até na segunda parte e na parte final, com bolas na barra e defesas do guarda-redes. Faltou alguma eficácia.

Sabíamos que, dados os últimos resultados, quereriam voltar a uma estrutura onde estariam mais confortáveis e que lhes deu sucesso relativamente recente. Preparámo-nos para essa possibilidade. Mudaram um ou outro intérprete, mas não foi isso que ditou o resultado.»



[Sobre as saídas de David Simão e Javi Montero]: «Foram cãibras.

A realidade é que nós também fazemos a contextualização e, após uma reunião de análise do jogo, vamos perceber o que temos de continuar a trabalhar. O caminho está definido.

Faltou eficácia no último terço, mas recordo que jogámos com uma equipa que jogou muito baixo em alguns momentos. O perigo que criaram foi em situações de contra-ataque. Estávamos preparados para isso, mas, numa infelicidade nossa, acabámos por não conseguir o resultado que pretendíamos.»