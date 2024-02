Efeito da chicotada: o Casa Pia bateu o Arouca (1-0) e voltou aos triunfos na Liga mais de um mês depois. Estreia em cheio de Gonçalo Santos, técnico que sucedeu a Pedro Moreira no comando dos gansos.



As mudanças de treinadores são sempre imprevisíveis, mas a julgar pela amostra inicial, esta surtiu efeito no imediato. Ainda assim, não foi a equipa lisboeta quem começou melhor o encontro.



Os arouquenses, que chegaram a este encontro depois de quatro vitórias consecutivas, foram a melhor equipa no quarto de hora inicial. Só não materializaram a superioridade em golos porque Ricardo Batista foi um gigante entre os postes e evitou o golo de Cristo González.



O jogo mudou quando o Casa Pia marcou aos 19 minutos, já depois de uma perdida de Nuno Moreira na cara de De Arruabarrena. Rúben Lameiras escapou à defesa dos «lobos» e marcou, mas o lance foi invalidado pelo VAR: o extremo estava sete centímetros adiantado.



Apesar de não ter contado, o golo colocou em sentido o Arouca e fez o Casa Pia crescer. A partida tornou-se mais dividida, as equipas soltaram-se e a qualidade de jogo aumentou. Já depois de Clayton ter sido apanhado em fora de jogo, os arouquenses tentaram novamente o golo por Sylla, mas Ricardo Batista voltou a levar a melhor.



A segunda parte começou animada com oportunidades junto das duas balizas. Ricardo Batista brilhou novamente perante Cristo e na resposta, Clayton marcou embora o lance tenha sido novamente invalidado por fora de jogo.



O momento alto do jogo chegou à entrada para o quarto de hora final numa fase em que o cenário de empate começava a surgir no horizonte. Transição do Casa Pia, Bambu e Matías Rocha chocaram e viram Pablo Roberto fugir em direção à área. Altruísta, o brasileiro serviu de bandeja Clayton para o 1-0.



Daniel Sousa alterou, colocou mais gente no ataque e por pouco não viu a sua ousadia premiada. No entanto, Cristo González atirou ao ferro depois de um cruzamento de Pedro Santos. O empate bateu na trave, no fundo.



Respira melhor o Casa Pia que salta do 16.º lugar para o 11.º. Já o Arouca segue tranquilo no sétimo lugar.