Gonçalo Santos é o novo treinador do Casa Pia e vai ser apresentado no sábado, em conferência de imprensa, informou o clube esta sexta-feira.



Em nota enviada às redações, os gansos apontam para as 13h30 a apresentação do novo técnico numa conferência que também servirá para a antevisão ao duelo com o Arouca, da 22.ª jornada da Liga.



Gonçalo Santos, que já estava no clube como adjunto, será o terceiro treinador do Casa Pia esta época depois de Filipe Martins e Pedro Moreira. Antes, o ex-futebolista tinha orientado os juniores do Estoril.

O ex-futebolista, de 37 anos, ingressou no início da temporada no Casa Pia, depois de uma primeira experiência como treinador principal nos juniores do Estoril Praia, clube que representou durante cinco épocas e meia no seu percurso como centrocampista.

Enquanto jogador, Gonçalo Santos representou Estoril, Tourizense, Académica, Santa Clara, Desportivo das Aves e Vilafranquense, tendo passado ainda pelos croatas do Dínamo Zagreb e pelos cipriotas do Ethnikos Achnas, finalizando a carreira na época 2020/21.

O Casa Pia é, lembre-se,16.º classificado da Liga com 20 pontos.