O Casa Pia oficializou, esta quinta-feira, a saída do treinador Pedro Moreira, por mútuo acordo.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, o técnico de 48 anos não resistiu aos maus resultados, o último dos quais em Vila do Conde, no último domingo (derrota por 1-0). A equipa de Pina Manique somou quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos do campeonato e ocupa a 16.ª penúltima posição da Liga, o lugar de playoff.

Pedro Moreira chegou ao cargo de treinador do Casa Pia em novembro, para render Filipe Martins: conseguiu três vitórias em 11 partidas.

Esta foi a segunda experiência como treinador principal, depois da passagem pelo Torreense. Antes disso, foi adjunto de Paulo Fonseca durante várias épocas.