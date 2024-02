A saída de Pedro Moreira do Casa Pia resultou na nona «chicotada» na Liga em 2023/24, até à 21.ª jornada.

Antes do ex-técnico do Casa Pia, também Moreno, José Gomes, Álvaro Pacheco, Paulo Turra, Filipe Martins, Daniel Ramos, Petit e Pablo Villar tinham deixado os respetivos cargos.

A equipa rainha do «carrossel» no banco começou por ser o Vitória de Guimarães, que vai no terceiro treinador da época – o Casa Pia para lá caminha. Os vimaranenses viram Moreno sair por iniciativa própria logo após a primeira jornada do campeonato e contrataram Paulo Turra, que teve o mesmo destino à sétima ronda.

Álvaro Pacheco, que até tinha começado a época no Estoril, deixou os canarinhos e assumiu, então, a equipa vitoriana.

Na jornada anterior, tinha-se registado outra «chicotada», em Chaves, com José Gomes a sair após cinco derrotas noutras tantas rondas - Moreno foi o eleito e ainda se mantém no cargo.

Concluído quase um terço do campeonato, foi a vez do Arouca entrar em cena, com o despedimento de Daniel Ramos, que permitiu o regresso ao ativo de Daniel Sousa.

Por essa altura, em novembro, o Casa Pia elegeu Pedro Moreira após o pedido de demissão de Filipe Martins.

No mês seguinte, Petit deixou o Boavista por mútuo acordo, permitindo que Ricardo Paiva fosse promovido ao comando técnico da equipa principal dos axadrezados.

Poucos dias depois da «chicotada» no Bessa, houve troca de treinador em Vizela. Pablo Villar foi despedido por maus resultados e, para o seu lugar, entrou o compatriota Ruben de la Barrera.

No total, são 11 os treinadores que ainda se mantêm no cargo em que iniciaram a época: Roger Schmidt Benfica), Ruben Amorim (Sporting), Sérgio Conceição (FC Porto), Artur Jorge (Sp. Braga), Rui Borges (Moreirense), José Mota (Farense), João Pedro Sousa (Famalicão), Vítor Campelos (Gil Vicente), Sérgio Vieira (E. Amadora), Luís Freire (Rio Ave) e Paulo Sérgio (Portimonense).

