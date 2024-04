Vítor Campelos já não é treinador do Gil Vicente. O clube barcelense acertou a rescisão de contrato com o técnico, confirmou fonte do emblema minhoto, à Lusa.

O técnico, de 48 anos, sai após seis jogos seguidos sem vencer no campeonato. Foram três derrotas nos últimos três jogos, após três empates.

No sábado, o Gil Vicente perdeu por 3-0 na visita ao Rio Ave, em Vila do Conde, em jogo da 28.ª jornada.

Vítor Campelos tinha sido contratado pelos barcelenses no início desta época. Em 2023/24, entre todas as competições, o Gil Vicente soma dez vitórias, sete empates e 16 derrotas, num total de 33 jogos.

Na I Liga, o Gil ocupa o 13.º lugar, com 28 pontos, dois de vantagem para o 16.º lugar (de play-off para não descer) e sete para o 17.º, o Vizela, que é a primeira equipa em zona de descida, com 21.

Na próxima jornada da I Liga, a 29.ª, na sexta-feira, o Gil Vicente recebe o líder Sporting (20h15).