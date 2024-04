A FIGURA: Joca

Mais uma excelente exibição do médio-ofensivo do Rio Ave. Joca esteve muito assertivo nas suas ações, sobretudo ofensivas. Mostrou serenidade no momento de assistir João Teixeira com um passe atrasado no lance do 1-0 e, na segunda parte, fechou as contas do jogo ao aparecer nas costas de Buta.

O MOMENTO: expulsão de Tidjany Touré, 61m

O Gil Vicente procurava reagir à desvantagem de dois golos e até estava a chegar com maior perigo junto da baliza vilacondense, com Tidjany Touré a ser o principal causador dessas ameaças. O extremo francês, contudo, pisou Tanlongo de forma não intencional e viu o segundo cartão amarelo, hipotecando as hipóteses de os gilistas irem atrás de outro resultado.

OUTROS DESTAQUES

Aziz

Em Vila do Conde já todos conheciam a sua qualidade, mas foi claramente um «reforço» de peso no mercado de inverno. Muito forte fisicamente, ganhou várias disputas de bola, combinou com os colegas de setor e ainda voltou a marcar. De penálti, enganou Andrew com um remate colocado.

Tidjany Touré

Se havia alguém que não merecia o desfecho deste jogo, era o extremo francês. Com vários dribles sobre os adversários, evidenciou toda a sua qualidade técnica e justificou a titularidade. A exibição fica manchada pelo cartão vermelho. Ainda assim, saiu aplaudido pelos adeptos vilacondenses, que lhe reconheceram qualidade.

Félix Correia

Os maus desempenhos nas últimas partidas fizeram com que Félix Correia começasse no banco. Foi lançado quando o Gil Vicente já perdia por 3-0 e estava em inferioridade numérica, mas conseguiu ser agitador.