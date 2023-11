O Arouca anunciou, na madrugada desta quarta-feira, a saída do treinador Daniel Ramos do comando técnico.

«O Futebol Clube de Arouca informa que chegou a acordo com treinador Daniel Ramos para a rescisão de contrato», refere o Arouca, em comunicado, informando que «também os elementos da equipa técnica João Silva, Renato Pontes, Pedro Gonçalves e Tó Ferreira terminam o vínculo com o clube».

Daniel Ramos, de 52 anos, assinou com o Arouca no final de maio, sucedendo a Armando Evangelista com um contrato válido por duas épocas, até final de 2024/25. Porém, a passagem pelo emblema arouquense não chegou a meia época.

O Arouca vinha de quatro derrotas seguidas entre todas as provas. Tendo em conta só o campeonato, sete derrotas seguidas nos últimos jogos, depois de uma entrada com uma vitória, seguida de três empates, registo que coloca a equipa no atual 18.º e último lugar, com seis pontos.

Em 17 jogos, entre I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Conferência, foram cinco vitórias, três empates e nove derrotas.