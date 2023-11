A FIGURA: Álvaro Djaló

Não foi a exibição mais brilhante de Álvaro Djaló, mas a influência do extremo espanhol neste Sp. Braga é cada vez maior, e cada vez mais evidente. Falhou um penálti a meio da semana frente ao Real Madrid, mas nem por isso se deixou abalar. Desde o primeiro minuto só teve olhos para a baliza adversária e foram deles as primeiras ameaças a Arruabarrena. À terceira foi de vez, fez o décimo golo da temporada – notável – e deu os três pontos aos minhotos, num jogo que tinha tudo para não ser fácil.

O MOMENTO: Álvaro Djaló explica o ataque bracarense, minuto 36

Bruma deu em Borja, o lateral cruzou para o segundo poste e Djaló, de primeira, rematou para a baliza de Arruabarrena. Um golo que explica muita da qualidade que o Sp. Braga tem no ataque, e que sentenciou o resultado.

OUTROS DESTAQUES

Matheus

Habituado a lutar pelos primeiros lugares da Liga, não deixa de ser notável que o Sp. Braga tenha chegado a este jogo sem qualquer clean sheet no currículo desta época na Liga. Isso acabou esta noite, e apesar de Matheus não ter feito propriamente a exibição da sua vida, demonstrou uma segurança que poucos guarda-redes demonstram em Portugal. Travou um duelo interessante com Mujica, e saiu por cima em larga escala.

João Moutinho

É como o vinho do Porto, João Moutinho. Foi a surpresa de Artur Jorge no Santiago Bernabéu, frente ao Real Madrid, correspondeu e esta noite voltou a ser titular. E que bem que joga João Moutinho, mesmo aos 37 anos. Sabe tudo sobre o jogo, com e sem bola, e facilita muito toda a dinâmica dos bracarenses.

Rafa Mujica

Ofensivamente, este Arouca mostra muito pouca arte e engenho para ludibriar as defensivas contrárias, mas Mujica é uma exceção nessa «regra». Batalhou muito contra os dois centrais do Sp. Braga, e apesar de nem sempre muito acompanhado, bem tentou bater Matheus. Perdeu o duelo com o guarda-redes, mas não é por sua causa que o Arouca saiu derrotado.