O Sporting de Braga venceu o Arouca este domingo, por 1-0, no Municipal de Arouca, em jogo da 11.ª jornada da I Liga.

Um golo de Álvaro Djaló, aos 36 minutos, decidiu o jogo.

Na classificação, o Sp. Braga mantém o quarto lugar, agora com 23 pontos. O Arouca continua no 18.º e último lugar, com seis pontos.