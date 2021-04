FIGURA: Mateo Cassierra

Mexido na frente de ataque do Belenenses, o avançado foi sempre um elemento a ter em conta pela capacidade de esticar o jogo que deu à equipa de Petit. Fazendo-se valer da sua velocidade nunca permitiu ao Sp. Braga relaxar por completo, tal como comprovou com o golo apontado ao minuto 59. Dá um ponto ao Belenenses com aquele que é o sexto golo esta temporada.

MOMENTO: golo de Cassierra (59’)

Passe de Ruben Lima a descobrir Cassierra nas costas da linha defensiva do Sp. Braga, aproveitando o colombiano a sua velocidade para fazer o resto. Driblou Matheus, que saiu dos postes com pouco critério e livrou-se também de Raul Silva, ficando com a baliza à sua mercê para carimbar o empate do Belenenses na pedreira.

OUTROS DESTAQUES

Yaya Sithole

O médio sul-africano de 22 anos povoou o meio campo do Belenenses com uma entrega assinalável. Para além das tarefas defensivas, cumpriu também ao ser sempre uma opção disponível quando a equipa de Petit teve bola.

Gaitán

Quase dois meses depois voltou a ser titular no Sp. Braga, demonstrando critério quando teve o esférico. Adiantou os guerreiros no marcador antes do intervalo com um golo pleno de oportunidade.

Ruben Lima

Regularidade matemática no lado esquerdo do Belenenses. Não comprometeu defensivamente, cobrou as bolas paradas e sobressaiu na manobra ofensiva. Faz o passe para o golo de Cassierra.

Fransérgio

Destemido no meio campo arsenalista, mesmo com a equipa a jogar com uma intensidade mais baixa do que o habitual Fransérgio não abrandou o ritmo. Cumpriu defensivamente e ofensivamente.