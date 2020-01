Bruno Lopes apresentou-se este sábado como treinador da equipa principal do Portimonense, na véspera do embate no Jamor com o Belenenses, num jogo importante para as contas das duas equipas na Liga.

«Quero agradecer o convite e esta oportunidade que a SAD me deu, bem como à anterior equipa técnica, porque foram eles que me convidaram a vir para cá e é graças a eles que aqui estou», disse em conferência de imprensa o técnico que sucede a António Folha e que orientava os sub-23 dos algarvios.

«Existe uma carga e uma exigência maiores do que em relação à equipa de sub-23, mas futebol é futebol e o foco é o mesmo», reconheceu.

Bruno Lopes admitiu que o momento do Portimonense não é o ideal, mas mostrou-se otimista para o futuro. «O grupo tem trabalhado bem ao longo da semana, recebeu bens as minhas ideias e agora é jogar e esperar que os resultados apareçam», sublinhou, assumindo depois não ter mudado muitos aspetos na forma de jogar. «Há coisas muito positivas a que temos de dar continuidade, embora cada treinador tenha o seu cunho pessoal e ideias próprias, num grupo cuja responsabilidade, caráter e ambição são inquestionáveis», destacou.

O treinador dos algarvios abordou depois o duelo com o Belenenses, que também atravessa um momento delicado e trocou recentemente de treinador. «Acredito que seja um jogo complicado, com as duas equipas a quererem ganhar, mas estou confiante de que possamos sair de lá com a vitória», frisou.

Neste novo desafio na formação principal dos algarvios, Bruno Lopes é auxiliado por Ricardo Pessoa e Pedro Silva, que transitam da anterior equipa técnica.