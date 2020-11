Declarações do treinador do Belenenses, Petit, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate ante o Boavista, em jogo da oitava jornada da I Liga:

«Foi um jogo de duas partes diferentes. Uma primeira não tão bem jogada, uma oportunidade nossa ao poste, depois uma do Boavista. Jogo com muitas perdas na primeira parte, da nossa parte: o passe, a receção, não conseguimos ter posse de bola. Ao intervalo corrigimos, falámos. Segunda completamente diferente, criámos muitas situações para fazer golo, remates de fora, cruzamentos. Podíamos ter outro resultado, mas é um resultado que se aceita.»

[Afonso Sousa:] «É um miúdo que eu conheço, teve algumas dificuldades na parte inicial da pré-época, a intensidade e as rotinas são diferentes face ao que estava habituado. Foi-se adaptando ao que a equipa técnica exigia dele, está a crescer, é importante no processo e um miúdo com futuro.»

«Acabámos o jogo bem. Não é fácil e vou reforçar: não estamos a fazer golos, estamos a criar oportunidades, mas também não deixamos o adversário criar. Estamos a trabalhar, é continuar a ter a bola em condições para melhorar pormenores.»

[O que falta para marcar mais. Só três golos marcados na I Liga:] «Sermos mais agressivos no bom sentido, ter faro de golo. Ficava preocupado se não conseguisse criar oportunidades e nós conseguimos, jogo após jogo. Os jogadores também sabem que é um processo natural e de hoje para amanhã a bola bate no rabo e entra.»