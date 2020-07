O treinador do Belenenses SAD, Petit, realçou hoje a importância de vencer o Moreirense para somar os pontos necessários na fuga à despromoção.

«Tivemos cinco dias para nos focarmos no Moreirense, uma equipa boa, bem orientada e com qualidade. Analisámos e corrigimos o que não fizemos tão bem e preparámos o jogo dentro das nossas ideias, não fugindo muito ao nosso padrão. O mais importante nesta fase é lutar pelos três pontos, jogando melhor ou pior, é a atitude e a intensidade”, frisou, em conferência de imprensa.

As derrotas de Portimonense, Tondela e V. Setúbal dão ainda mais responsabilidade ao plantel azul, segundo o seu treinador.

“[As derrotas dos adversários diretos] Dá-nos a responsabilidade de fazermos o nosso trabalho. Passa por fazer um bom jogo, trabalhámos aspetos físicos, mentais e táticos. Os jogadores deram uma boa resposta e vamos lutar pelos três pontos”, afirmou o português.

O Moreirense está a fazer uma época muito confortável, com a permanência garantida de forma matemática. Os cónegos vêm de um empate frente ao Sporting, e apresentam-se para este jogo libertos de complexos: «O Moreirense está numa fase equilibrada em termos emocionais, tem jogadores de qualidade e processos bem definidos. Tem de haver um equilíbrio, concentração nas bolas paradas. Do outro lado, é uma equipa com qualidade, que sofre poucos golos».

Depois de ter visto um dos seus jogadores testar positivo na passada semana, o Belenenses realiza esta sexta-feira novo teste de despistagem à covid-19. Os resultados ditarão se na ficha de jogo estará presente André Moreira, em isolamento profilático - ou se o clube pode inscrever outro guarda-redes, mediante aceitação da Liga de Clubes e da Direção Geral de Saúde.

Belenenses e Moreirense encontram-se na Cidade do Futebol no próximo sábado, às 19h15.