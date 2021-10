O Tribunal Arbitral do Desporto revogou uma decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que tinha condenado o Sporting e o treinador Ruben Amorim ao pagamento de coimas.

Em causa estava uma nota do relatório do árbitro Rui Costa, relativo ao jogo Belenenses-Sporting da 11.ª jornada da época passada, que denunciava que o treinador do Sporting se tinha levantado do banco para dar instruções, numa altura em que estava impedido de o fazer, uma vez que estava inscrito como treinador-adjunto.

O TAD considerou que os «fundamentos expostos» pelo treinador e pelo clube levaram o Colégio Arbitral a julgar a presente ação arbitral «totalmente procedente» e, em consequência, «anular a decisão final de condenação proferida pelo Conselho de Disciplina».

Recordamos que os leões venceram o referido jogo com o Belenenses, no Estádio Nacional, por 2-1, e, desse modo, entraram em 2021 como líderes da Liga.