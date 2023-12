Momento: magia de João Neves

É o grande momento deste jogo, ainda com o resultado em branco. João Neves, sobre a direita, faz uma simulação que deixa um adversário fora de combate, depois abre uma verdadeira autoestrada para Rafa Silva descer até à linha de fundo e cruzar para a finalização fácil de Arthur Cabral. Foi o primeiro golo do brasileiro na Liga, mas toda a equipa foi comemorar com o pequeno genial.

Figura: Rafa Silva está nos três golos

Não foi das melhores exibições de Rafa Silva, aliás, o avançado esteve muito tempo longe do jogo, mas a verdade é que está fortemente ligado aos três golos desta noite. Sempre que carregou no acelerador, apareceu no jogo e provocou desequilíbrios, mesmo depois de ter andado muito tempo com a embraiagem a fundo. Teve uma primeira oportunidade para abrir o marcador, a passe de Tiago Gouveia, mas atirou por cima. Depois, já em velocidade, fez a assistência para o primeiro golo de Arthur Cabral, marcou ele próprio o segundo e ainda ofereceu o terceiro a Musa. É, sem dúvida, a figura deste jogo.

Arthur Cabral

Depois de já ter sido herói em Salzburgo, marcou esta noite o primeiro golo na Liga. Um golo fácil, só teve de encostar, mas a verdade é que o brasileiro apareceu esta noite bem mais leve e solto no ataque do Benfica. Jogou quase sempre no corredor central, muitas vezes de costas para a baliza, mas depois era rápido a virar-se e rematar cruzado com o pé esquerdo. Teve uma série de oportunidades antes do golo e voltou a tê-las depois.

Tiago Gouveia

Foi a grande surpresa no onze de Roger Schmidt e procurou mostrar serviço mal o jogo começou. Assinou o primeiro remate do jogo, depois de fazer uma incursão da esquerda para o interior da área e, logo a seguir, fez uma assistência espetacular para Rafa que, com tudo para abrir o marcador, atirou por cima. O jovem extremo fez quase todo o jogo sobre a esquerda, remetendo João Mário para o lado contrário e foi sobre a esquerda, com exceção do lance do golo, que o Benfica ensaiou a maior parte dos seus ataques. Perdeu fulgor na segunda parte e acabou por ceder o lugar a Gonçalo Guedes.

Francisco Moura

O lateral do Famalicão está em grande forma e foi quase sempre a solução que a equipa de João Pedro Sousa encontrou para fugir à pressão alta do Benfica, imprimindo velocidade no corredor para ganhar muitos metros em campo. Foi uma constante ao longo de toda a primeira parte, já com menos contundência na segunda, mas é sem dúvida, nesta altura, um dos melhores laterais da Liga.

Trubin

Já tinha sido determinante em Braga e voltou a sê-lo esta noite, com uma mão cheia de defesas, algumas delas de grau de dificuldade bem elevado, que permitiram ao Benfica segurar a curta vantagem, até Rafa e Musa voltarem a marcar.