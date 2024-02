O Benfica recebeu e venceu o Gil Vicente por 3-0, na 20.ª jornada da Liga.

Arthur Cabral (15m), João Neves (34m) e Rafa Silva (49m) fizeram os golos dos encarnados.

O Benfica, subiu, à condição, à liderança do campeonato, com 51 pontos, mais dois do que o Sporting (menos um jogo) e mais seis do que o FC Porto.