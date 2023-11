O Benfica viajou de avião, na tarde desta sexta-feira, para a cidade do Porto, seguindo, depois, para Trás-os-Montes, onde defronta, no sábado, a equipa do Desportivo de Chaves, para a décima jornada da Liga.

A maior novidade no grupo é o regresso do avançado croata Petar Musa, que, por estar doente com uma amigdalite falhou os jogos com o Arouca, para a Taça da Liga, e com o Casa Pia, antes, para o campeonato.

O Benfica não divulgou a lista de convocados, mas o lateral esquerdo Juan Bernat não foi visto no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pelo que não estará disponível para o encontro.

Ao que o Maisfutebol apurou, o lateral espanhol não treinou esta sexta-feira, embora não conste na lista de lesionados.

Roger Schmidt chamou os guarda-redes Trubin, Samuel Soares e Luka Velickovic; os defesas Otamendi, Morato, João Victor, António Silva e Jurásek; os médios Florentino, Aursnes, Chiquinho, João Neves e João Mário; e os avançados Tiago Gouveia, Angel Di María, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, Tengstedt, Musa e Arthur Cabral.

Mantêm-se ausentes, por lesão, David Neres, Alexander Bah e Orkun Kokçu.