O Benfica venceu esta noite o Paços de Ferreira, por 3-2, num jogo em atraso da 3.ª Liga Portuguesa, e subiu ao topo da classificação.

Koffi abriu o marcador aos 40m, mas os encarnados viraram o jogo ainda antes do intervalo, com golos de David Neres (43m) e João Mário (45m+4), de grande penalidade. Na segunda parte o Benfica ampliou por Gonçalo Ramos (56m), mas Koffi bisou e ainda reduziu aos 81m, deixando a Luz em suspenso nos minutos finais.

Benfica-P. Ferreira: ficha e filme do jogo

Com este resultado, a equipa de Roger Schmidt é agora líder isolada com 12 pontos, com quatro vitórias em quator jogos.