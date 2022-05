O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, convocou 23 jogadores para o clássico ante o FC Porto, da 33.ª jornada da I Liga, marcado para as 18 horas deste sábado, no Estádio da Luz.

A lista conta com quatro novidades em relação aos eleitos para o jogo da ronda anterior, frente ao Marítimo. Grimaldo e Taarabt, que tinham sido poupados para o jogo no Funchal, estão de regresso às opções, assim como Diogo Gonçalves, que tinha sido ausência por ter quatro amarelos e por poder, assim, ficar em risco de falhar o clássico com os dragões. O outro nome que volta ao elenco é Nemanja Radonjic.

De fora, em relação à deslocação à Madeira, ficam Mile Svilar e também Sandro Cruz.

Lucas Veríssimo e Rafa Silva, ainda a recuperar de lesões, seguem de fora.

Confira aqui os onzes prováveis para o Benfica-FC Porto e siga tudo sobre o clássico, ao minuto, no Maisfutebol.