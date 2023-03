Rafa está de regresso ao onze do Benfica, para a receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da 25.ª jornada da Liga, agendado para as 18h deste sábado.

Recuperado da gripe que o afastou do jogo com o Marítimo, Rafa ocupa a vaga deixada em aberto com Fredrik Aursnes, ausente por castigo.

Do lado do Vitória as novidades são André André e Nélson da Luz, nos lugares de Bamba (lesionado) e Safira, o que deixa em aberto a possibilidade de Moreno jogar com apenas dois centrais.

Constituição oficial das equipas:

BENFICA: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Cher Ndour, João Neves e Morato.

VITÓRIA: Celton Biai; Maga, André Amaro, Villanueva e Afonso Freitas; Maga, Dani Silva, Tiago Silva e André André; Jota Silva, André Silva e Nélson da Luz.

Suplentes do Vitória: Rafa, Handel, Safira, Matheus índio, Ryoya, Anderson, Bruno Gaspar, Tounkara e Janvier.

SIGA O JOGO AO MINUTO.