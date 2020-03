Bruno Lage reencontra o homólogo Ricardo Soares, agora treinador do Moreirense. Soares era o técnico do Sp. Covilhã quando as águias empataram na Serra da Estrela. Motivo para manter o treinador do Benfica em alerta máximo.



«Conheço bem o Ricardo [Soares], já o defrontámos quando jogámos contra o Sp. Covilhã. Espero um aversário muito competente, a defender e a atacar. Temos de ser competentes e repetir aquilo que fizemos no último jogo [Shakhtar] até aos 60/70 minutos, período em que fomos consistentes a atacar e a defender. Temos de olhar para o campeonato e fazer deste jogo uma final para conquistar os três pontos», começou por destacar



Em relação às últimas semanas, com maus resultados, Bruno Lage apenas referiu que a pressão para si é «sempre máxima».



«Mais pressionados? Não lhes sei dizer. A pressão que coloco em mim é sempre máxima. O treinador do Moreirense diz que não vem jogar para defender. É como nós. Temos sempre a ambição e vontade de vencer tem de ser máxima», acrescentou.



O Benfica-Moreirense realiza-se na segunda-feira às 20h45.