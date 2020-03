Bruno Lage confirmou esta sexta-feira que Seferovic, André Almeida e Gabriel são baixas para o jogo com o V. Setúbal deste sábado.

Questionado sobre a possibilidade de contar com estes jogadores, que partilham com Jardel o boletim clínico, o treinador do Benfica afirmou: «Não podem jogar.»

