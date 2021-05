O clássico entre Benfica e FC Porto, além de ter atrasado ambas as equipas na luta pelos respetivos objetivos – o título no caso dos dragões e a vaga direta para a Champions para as águias – deixou estilhaços em ambas as equipas para a próxima jornada.

Diogo Gonçalves e Sérgio Oliveira completaram ambos a série de cinco cartões amarelos, e serão baixas para o próximo jogo de Benfica e FC Porto.

Assim, o lateral das águias vai falhar a deslocação à Madeira para defrontar o Nacional, enquanto Sérgio Oliveira não poderá jogar na receção dos dragões ao Farense.