A quinta jornada da Liga abre nesta sexta-feira, no Estádio da Luz, com a receção do Benfica ao Vizela, que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.

A equipa de Roger Schmidt leva oito vitórias nos oito jogos realizados esta época e lidera a Liga, com 12 pontos, mais dois do que o Sp. Braga e três de vantagem sobre o FC Porto.

O Benfica venceu o Arouca em casa por 4-0, bateu depois o Casa Pia em Leiria (0-1) e o Boavista no Bessa (3-0) e, mais recentemente, na terça-feira, superou o Paços na Luz, com um triunfo por 3-2.

Já o Vizela iniciou o campeonato com uma vitória em Vila do Conde ante o Rio Ave (0-1) e sofreu depois, em casa, a única derrota até ao momento, já em cima do minuto 90, ante o FC Porto (0-1). Seguiram-se dois empates, em Chaves e na receção ao Gil Vicente. Etim é a única ausência certa por lesão na equipa de Álvaro Pacheco.