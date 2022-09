Benfica e Vizela defrontam-se a partir das 19 horas desta sexta-feira, no Estádio da Luz, no encontro que abre a 5.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa comandada por Roger Schmidt, líder do campeonato com 12 pontos, fruto de quatro vitórias, recebe o atual 11.º classificado, que tem cinco pontos.

Schmidt está privado, para a receção aos vizelenses – que acontece a quatro dias da receção ao Maccabi Haifa para a Champions – de três centrais por lesão: Morato, João Victor e Lucas Veríssimo.

O Benfica venceu o Arouca em casa por 4-0, bateu depois o Casa Pia em Leiria (0-1) e o Boavista no Bessa (3-0) e, mais recentemente, na terça-feira, superou o Paços na Luz, com um triunfo por 3-2.

Já o Vizela iniciou o campeonato com uma vitória em Vila do Conde ante o Rio Ave (0-1) e sofreu depois, em casa, a única derrota até ao momento, já em cima do minuto 90, ante o FC Porto (0-1). Seguiram-se dois empates, em Chaves e na receção ao Gil Vicente. Etim é a única ausência certa por lesão na equipa de Álvaro Pacheco.

O Benfica-Vizela joga-se a partir das 19 horas e tem arbitragem de Fábio Veríssimo. Siga o duelo, ao minuto, no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o encontro.