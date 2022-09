O Leixões anunciou, esta quinta-feira, a transferência de Ricardo Teixeira para o Benfica, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol/CNN.



Os encarnados pagaram 500 mil euros por metade do passe do jovem central, segundo informam os Bebés do Mar.



O defesa, de 21 anos, vai assinar até 2026 pelas águias e integrar a equipa B.