O Benfica inscreveu Tomás Tavares na última atualização do dia do fecho do mercado de transferências.

O lateral-direito lesionou-se com gravidade no joelho esquerdo em maio e enfrenta largos meses de paragem, o que inviabilizou a colocação no mercado.

Tomás Tavares, que se estreou no Benfica em 2019/20, esteve cedido ao Basileia na época passada, tendo ainda acumulado empréstimos a Farense e Alavés.