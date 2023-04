O Benfica venceu neste sábado o Gil Vicente, em Barcelos (0-2), em encontro referente à 30.ª jornada da Liga 2022/23.

Depois de uma primeira parte sem golos, Chiquinho adiantou os líderes do campeonato ao minuto 77. Grimaldo, na sequência de um castigo máximo, fixou o resultado final (86m).

Com este resultado, o Benfica atinge o patamar dos 77 pontos, com seis de vantagem sobre o Sp. Braga - próximo adversário - e sete sobre o FC Porto, que joga apenas no domingo.

O Gil Vicente fica no 14.º lugar, com 31 pontos.

