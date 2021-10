Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa a derrota caseira com o Portimonense, na oitava jornada da Liga (0-1):

[sobre o peso que a primeira derrota pode ter] «Sabíamos que tínhamos de perder, e perdemos ao fim de 14 jogos. Se ao fim de 14 jogos colocamos em dúvida por perder uma vez. Faz parte da profissão de treinador e jogador. As derrotas são preocupantes, mas o preocupante é não saber porque perdeste e não teres feito nada para ganhar. Não foi o que aconteceu. Isto não nos vai tirar do caminho que estávamos a fazer. É uma derrota pesada. Não há derrotas que não pesem, mas não é esta derrota que vai deixar os jogadores a pensar. Não passamos do ótimo para o negativo.»