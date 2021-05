Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-3) frente ao V. Guimarães:

[É possível promessas como fez antes da época, perspetivando-se uma época mais tranquila?] «O Benfica vai apresentar-se como favorito. Lembro do que que disse, confio no meu trabalho, nos jogadores, nos adeptos, na estrutura do Benfica. Sei o que disse na apresentação, não sabia é que o Benfica ia ser arrasado. Espero que seja possível estancar esta pandemia para o ano, o futebol também. Se na segunda volta fizemos o que fizemos, normais fazemos pelo menos igual. São pontos para poder pensar no objetivo principal. O Benfica tem grandes jogadores e de certeza que para o ano vão estar melhores. O Darwin está melhor, fisicamente saiu do jogo inteirinho e vai poder jogar na final. O Éverton mostrou o valor dele. Todos os jogadores que chegaram e no qual acreditamos muito estão a mostrar o que valem».

[Segurar as vantagens é aspeto a melhorar?] «Há muita coisa para melhorar no Benfica, todas as equipas treinam para melhorar vários fatores do jogo. Esta equipa nunca trabalhou comigo, tivemos uma primeira volta com muitos problemas e pouco tempo de treino. Só na segunda volta a equipa conseguiu estabilizar taticamente, fisicamente, mas faltam alguns pormenores para dar segurança ao valor que a equipa tem».

[Até que ponto o balão de oxigénio está cheio, com esta segunda volta, para a próxima temporada?] «Este balão está meio cheio. Só pode ficar um bocadinho melhor com este último jogo. Mas temos a consciência que não vai salvar a época. Sabemos o nosso valor, o que poderíamos fazer. Sei o que é que quero para a minha carreira, hoje não fico feliz por ganhar um campeonato em Portugal. Saí do Benfica a ganhar tudo, vim do clube em que ganhei tudo, e isso também é um desafio para mim».