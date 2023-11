O Benfica recebe o Sporting no próximo domingo (20h30), na 11.ª jornada da Liga 2023/24. João Alves espera uma resposta firme da equipa encarnada após a derrocada na Liga dos Campeões.

«Espero uma reação. Nesta fase, existe uma questão de amor próprio, honra e dignidade que está em causa. Para um clube como o Benfica, aquilo que aconteceu deixa marcas, que poderão ser aproveitadas negativa ou positivamente. Como é óbvio, espero que haja um aproveitamento em termos psicológicos da raiva que possa persistir e da vontade em dar a volta à situação. É o que me parece mais lógico», começou por dizer o antigo jogador, à Agência Lusa.

O famoso 'luvas pretas' salientou a importância do encontro: «O Sporting tem sido a melhor equipa até agora, sem qualquer margem para dúvida. Os opositores também têm feito o possível para não deixarem dúvidas. Será um dérbi muito interessante para as duas equipas, mas, especialmente, para o Benfica: se perder, fica numa situação bastante fragilizada. Agora, a minha convicção é de que vai reagir bem à imagem deixada em Espanha e que as coisas serão corrigidas pelo treinador.»

«Razões da mudança tática? O treinador procurou melhorar o rendimento da equipa e os resultados, mas a questão é que, com aqueles jogadores que estavam nas faixas laterais [do ataque], sobretudo Ángel Di María e Rafa, o Benfica foi uma equipa completamente desequilibrada neste último duelo. Não teve bola e esteve perdida em campo», desabafou.

«Lembro-me de um jogo [em Arouca] em que o campo estava em muito más condições e pesadíssimo. Às vezes, aceita-se que possa haver uma ou outra variante tática. Aliás, os treinadores têm de as ter sempre à mão para poderem utilizá-las. Agora, tendo em conta as características do próprio plantel, o máximo aproveitamento dos melhores jogadores e até o historial tático de cada clube, parece-me que este sistema de três defesas centrais nunca teve nada a ver com a equipa que o Benfica tem. É a minha sensação», acrescentou João Alves.

Para o antigo médio, não houve tempo para os jogadores do Benfica adaptarem-se ao novo esquema tático: «O Sporting joga com jogadores habituados ao ‘3-4-3’, que é, talvez, das estruturas mais difíceis de se colocar em prática. Isso passa pelas características dos futebolistas e por questões de treino. Não houve tempo para as coisas crescerem naturalmente.»