João Pedro Sousa, na flash-interview da BTV, após a vitória do Benfica sobre o Famalicão por 3-0

«Foi uma primeira parte equilibrada. No entanto, faltou-nos agressividade, controlámos alguns momentos do jogo, mas foi curto. A segunda parte foi diferente, reagimos, levámos o jogo para perto da baliza do Benfica. Controlámos o jogo do Benfica, mas depois sofremos o segundo golo, que é o momento-chave do jogo. Estávamos bem e o 3-0 é muito pesado para o jogo que foi. Se o jogo fosse só a segunda parte, dizia que merecíamos outro resultado. Na primeira parte podíamos ter feito melhor, mas mérito para o Benfica também. Jogo muito positivo, muito feliz com os jogadores. Fizemos uma segunda parte muito boa.»

«Na primeira parte não conseguimos chegar ao último terço do terreno de jogo. Tivemos algumas dificuldades nos duelos. Houve alguma apatia em certas situações, como aconteceu no primeiro golo. Temos de ser mais fortes na segunda bola, ficámos a espera e isso não pode acontecer.»

«É um facto que falta eficácia. As oportunidades que temos tido nos últimos jogos…às vezes podíamos ter azar e a bola entrar. A responsabilidade é minha. O jogo está a sair, mas temos acertado nos ferros, nos guarda-redes, menos na baliza.»