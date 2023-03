O Marítimo-Benfica joga-se a partir das 18 horas deste domingo, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

O jogo relativo à 24.ª jornada da I Liga opõe o líder do campeonato ao atual 16.º classificado e já tem constituição inicial das equipas e dos bancos de suplentes.

Siga, ao minuto, tudo sobre o encontro AQUI.

As equipas de Marítimo e Benfica:

MARÍTIMO: Marcelo Carné; Cláudio Winck, Mosquera, Zainadine, Vítor Costa; René, Beltrame; Vidigal, Xadas, Leo Pereira; Moreno.

BENFICA: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Neres, Aursnes, João Mário; Gonçalo Ramos.

SUPLENTES DO MARÍTIMO: Makaridze, Matheus Costa, Edgar Costa, Félix Correia, João Afonso, Paulinho, Brayan Riascos, Liza, Fábio China.

SUPLENTES DO BENFICA: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Cher Ndour, João Neves, Morato.