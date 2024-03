O Benfica recebe o Estoril, na noite deste domingo, às 20h30, num jogo de extremos do campeonato português.

Já com as urnas fechadas em todo o país, os encarnados entram em campo com a missão de colocar um ponto final numa série de três jogos consecutivos sem vencer. Para trás fica a derrota em Alvalade diante do Sporting e a goleada sofrida por 5-0 contra o FC Porto, além do empate com o Rangers na Liga Europa. No Estádio da Luz, mais recentemente, os comandados de Schmidt não querem perder mais pontos na luta pelo título de campeão nacional. As dúvidas quanto ao onze estão em todos os setores do terreno, já que Otamendi cumpre um jogo de castigo após expulsão e na frente, levanta-se a questão face à titularidade de Arthur Cabral, Tengstedt, até mesmo Marcos Leonardo ou, talvez, nenhum deles, caso Schmidt opte sem voltar por voltar a optar por não ter uma referência no ataque.

Relativamente ao Estoril, chega a esta jornada no 16.º lugar, apenas um ponto acima da zona de despromoção. Com apenas uma vitória no tempo regulamentar, em 2024, os comandados de Vasco Seabra procuram terminar este ciclo negativo frente ao Benfica, adversário que conseguiram eliminar na «Final-Four» da Taça da Liga, após desempate por grandes penalidades. Apesar do lugar na tabela, os canarinhos têm um dos melhores ataques do campeonato, mas contabilizam também 46 golos sofridos, ou seja, a segunda pior defesa da Liga.

