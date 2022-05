O Benfica despediu-se da Liga 2021/22 com uma vitória por dois golos sem resposta no reduto do Paços de Ferreira (0-2), em encontro referente à 34.ª jornada.

O jovem Henrique Araújo jogou de início, num onze com muita juventude, e bisou (5m e 44m) para garantir o triunfo encarnado.

Tiago Gouveia, outra promessa do clube que justificou a aposta de Nélson Veríssimo, fez o passe para o primeiro golo, Gil Dias cruzou para o segundo de Henrique Araújo.

Na etapa complementar, o treinador do Benfica permitiu ainda as estreias de Martim Neto e Diego Moreira.

A formação encarnada termina a Liga na terceira posição, o Paços de Ferreira está no 10.º lugar, à condição.