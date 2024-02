A Liga está de volta esta sexta-feira com o início da 22.ª jornada e, entre a disputa em vários pontos da tabela, as contas pela liderança entre Benfica e Sporting estão bem animadas.

Os rivais da Segunda Circular somam ambos 52 pontos, mas o Sporting tem um jogo a menos (o que não disputou em Famalicão devido a falta de segurança associada ao policiamento, na jornada 20).

Por isso mesmo, e tendo em conta a igualdade pontual e que, no confronto direto, ainda só houve o dérbi na Luz e falta o de Alvalade, quem é que é, oficialmente, o líder da I Liga neste momento?

A resposta é: é o Benfica (ainda que à condição, claro). E o segundo classificado é o Sporting. E o Regulamento das Competições patenteia isso mesmo.

De acordo com o Artigo 17.º do dito regulamento, o respeitante ao “Desempate em caso de igualdade de pontos”, o número 3 do artigo explica como é ordenada a classificação a cada jornada:

“Para estabelecimento da classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos no n.º1. Caso ainda não se tenham realizado os dois jogos entre as equipas empatadas, não se aplica o critério previsto na alínea b) do n.º1”.

Ora, remetendo-nos ao início do artigo 17.º, é logo a alínea inicial – respeitante ao primeiro critério de desempate – que tira as dúvidas: “a) número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram”.

Portanto, e como o Benfica venceu o Sporting por 2-1 no jogo da primeira volta, e como ambas têm os mesmos pontos, é o Benfica que lidera, não havendo caso com o jogo a menos dos leões nesta altura.

Não é preciso ir mais além nos critérios de desempate face ao cenário existente, mas façamos outro exercício quanto aos critérios de desempate e à luz do atual saldo de golos total das duas equipas na Liga. Se o Benfica-Sporting da Luz tivesse ficado empatado e se águias e leões tivessem nesta altura a mesma pontuação, seria o Sporting o líder. Isto porque, como a alínea b) dos critérios de desempate (respeitante à diferença entre os números de golos marcados e sofridos no confronto direto) não conta dado que ainda não houve os dois dérbis, seria a alínea c), alusiva à diferença entre os golos marcados e sofridos em todos os jogos da competição, a desempatar para ordenar a tabela. O Sporting tem nesta altura 58-19 em golos (39 positivos) e o Benfica 46-14 (32 positivos).

Quaisquer dúvidas são assim desfeitas à luz do regulamento. E que volte a rolar a bola, já com o Famalicão-Rio Ave esta noite (20h15).