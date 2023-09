Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (1-2) frente ao Vizela:

«O Trubin está cá há quatro semanas. É difícil saber qual o melhor momento para o colocar a jogar na equipa. Dei alguns jogos ao Samuel (Soares) enquanto Trubin se adaptava à equipa e ganhava confiança, até sabermos o melhor momento para ele poder aparecer na equipa. Foi um dia muito importante para ele, por ser o primeiro jogo no Benfica».