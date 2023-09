Rui Costa, presidente do Benfica, admite que «é cada vez mais difícil» conquistar um título na Liga dos Campeões, face ao poderio financeiro de clubes de outros campeonatos, mas garante que «nada pode ser uma utopia».

«Neste clube, nada pode ser considerado uma utopia. Sabemos das dificuldades, temos de ser realistas, as pessoas têm de interpretar isto da forma correta, no modelo atual, cada vez mais é difícil o Benfica chegar ou ganhar uma final da Liga dos Campeões. Basta olhar para os grandes colossos financeiros por essa Europa fora a terem dificuldades a ganhar o troféu. O Manchester City ganhou, no ano passado, a primeira, por isso pode-se ver a dificuldade em chegar à final. Por outro lado, não alimentar o sonho num clube desta dimensão e desta grandeza seria uma estupidez. Difícil, mas não impossível», reiterou o dirigente na sua participação, gravada em vídeo, na Thinking Football Summit.

O presidente do Benfica diz que a equipa encarnada entra em todas as competições para ganhar: «No dia em que eu estiver sentado nesta cadeira e não disser que o Benfica é um candidato ao título, tirem-me dela, porque alguma coisa não está bem. Obviamente que procuramos o segundo campeonato consecutivo, num ano que vai ser extraordinariamente difícil, mas nós temos as nossas ambições. Tirando quando ganhámos os quatro campeonatos seguidos [de 2013 a 2017], já faz muito tempo que não fazemos o ‘bi’.»