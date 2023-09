Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, à BTV, após a vitória por 1-0 ante o FC Porto, em jogo da 7.ª jornada da I Liga:

[O que disse ao intervalo aos jogadores:] «Que tínhamos de jogar mais à Benfica, subir a intensidade, a velocidade com a bola, os movimentos, os momentos de ataque, com jogadores na área. A segunda parte foi diferente. Nunca é um jogo fácil, especialmente com uma equipa como o FC Porto. Eles têm qualidade, são perigosos em contra-ataques, bolas longas, mas penso que a equipa mostrou concentração muito boa, disciplina e a paciência para esperar pelo momento decisivo. Colocámo-los em pressão, criámos oportunidades e, a dado ponto, marcámos golo.»

[Se escolher Neres, Rafa e Di María no onze inicial foi uma declaração de equipa de ataque:] «Nós jogamos sempre futebol de ataque, é sempre uma questão de equilíbrio e, na minha opinião, o David [Neres] esteve muito bem contra o Portimonense. Agora está em boa forma, fisicamente melhor do que no fim da pré-época. Mereceu jogar de início e os outros jogadores na frente ligaram-se. Não era problema jogar com estes jogadores na frente, mas os outros também estiveram bem. Tudo é possível.»

[O que o resultado significa, embora ainda falte muito campeonato:] «Nos duelos diretos, podes sempre ganhar pontos, tendo em conta o adversário pelo campeonato: FC Porto, Sporting, Sp. Braga estão aptos a ganhar a liga e se consegues ganhar contra eles, tens três pontos. Na liga portuguesa, as equipas de topo não perdem muitos pontos, daí ser importante ganhar os duelos diretos.»