A receção do Sporting ao Benfica, marcada para o próximo domingo (20h30), é o jogo de cartaz da penúltima e 33.ª jornada da Liga, com um dérbi que pode ditar o campeão de 2022/23 ou adiar a decisão do título para a última jornada.

Liga: as contas e tudo o que pode ficar decidido na 33.ª jornada

O Benfica até pode chegar ao dérbi já campeão, caso o FC Porto perca em Famalicão no sábado, mas a verdade é que a equipa de Roger Schmidt depende de si própria para confirmar o título no próximo domingo e, para isso, precisa apenas de vencer o Sporting, qualquer que seja o resultado da equipa do Dragão na véspera.

O único cenário que impede o Benfica de antecipar o título, é o FC Porto pontuar no sábado e o Sporting vencer o dérbi no domingo.

Nestas contas também entra a perspetiva do Sporting que, matematicamente, está ainda na luta pelo terceiro lugar, a quatro pontos do Sp. Braga.

Os minhotos podem garantir o último lugar do pódio, que dá acesso à fase preliminar da Liga dos Campeões, no sábado, quando defrontar o Boavista no Bessa, mas caso não vençam os «axadrezados», os leões ainda podem ter uma palavra a dizer, lá está, caso vençam o dérbi de domingo.

Os dados estão lançados, mas queremos contar com a sua opinião antes de todas as decisões.

Afinal de contas, quem está mais bem posicionado para vencer o dérbi no próximo domingo?