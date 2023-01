Valdo e José Soares foram dois dos ex-jogadores presentes no lançamento do INseparable, um gin criado por Nélson, antigo guarda-redes do Sporting. À margem do evento, falaram sobre o dérbi de domingo entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz (18h00).

«É mais um dérbi que se espera quentinho, independentemente da posição das equipas, mas o Benfica, se não entra concentrado, pode ser surpreendido pelo Sporting», disse Valdo, que destacou Rafa e Pedro Gonçalves como dois elementos que podem decidir o clássico: «Na época em que o Sporting foi campeão, tudo o que tocava nele (Pedro Gonçalves) virava ouro, portanto não pode ter desaprendido.»

José Soares, igualmente em declarações reproduzidas pela Agência Lusa, diz que não há favoritos: «Sabemos que nos últimos tempos não é normal o Benfica ter tantos pontos de diferença do Sporting, mas há que desconfiar sempre. Muitas vezes, a equipa que não está tão bem consegue surpreender.»

«O Sporting foi campeão há bem pouco tempo e também quer este jogo, que é muito importante para os seus objetivos», concluiu o antigo defesa.