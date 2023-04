O Benfica venceu o Rio Ave em Vila do Conde este domingo, por 1-0, na 26.ª jornada da Liga.

O único golo da partida surgiu aos 49 minutos, por Gonçalo Ramos, após uma jogada de João Mário no corredor direito.

Com esta vitória, os encarnados continuam na liderança do campeonato, mas agora com 71 pontos, mais 12 do que o segundo, o FC Porto, que recebe o Portimonense nesta ronda. Os vila-condenses ocupam a nona posição, com 33 pontos.

Veja o resumo da partida: