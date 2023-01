Benfica e Sporting empataram a duas bolas no dérbi da 16.ª jornada da Liga, que se disputou este domingo no Estádio da Luz.

Um autogolo de Bah colocou os leões em vantagem, mas Gonçalo Ramos empatou aos 37 minutos. Na segunda parte, Pedro Gonçalves fez o 2-1 de penálti, aos 53 minutos, enquanto Ramos bisou (64m) e fixou o resultado final.

Com este desfecho, o Benfica continua na liderança do campeonato, com 41 pontos, ao passo que o Sporting se mantém na quarta posição, com 29.

Veja o resumo do encontro: