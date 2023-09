A FIGURA: Rafa

Foi das suas arrancadas que saíram vários lances a provocar desequilíbrios. Jogou e fez jogar, sendo o motor da imprevisibilidade encarnada, aparecendo em todas as latitudes do terreno de jogo. A sua velocidade levou, várias vezes, o Benfica a situações de perigo, mas faltou melhor definição dos lances. Podia ter partido para a finalização, em situação favorável, mais do que uma vez.

O MOMENTO: golo de Di Maria (39’)

Num momento determinante do jogo, o argentino deu maior expressão ao domínio encarnado, ampliando a vantagem para dois golos. Livre em zona frontal à baliza, na meia lua, de pé esquerdo Di Maria bateu para o lado de guarda-redes, mas dada a proximidade da baliza, a força e colocação do esférico foram suficientes para deixar Buntic pregado ao relvado. Golo de classe do atacante canhoto.

OUTROS DESTAQUES

Petar Musa

Inaugurou o marcador em Vizela, fazendo o que lhe competia. Terceiro golo da temporada, fazendo-se valer por muito mais do que o golo. Não vira a cara à luta e ajuda a manter o equilíbrio da equipa, não se escusando a tarefas defensivas.

Samu

Um dos poucos resistentes do Vizela das últimas épocas, o médio foi dos mais esclarecidos e dos elementos que fez por não deixar a equipa em completo descrédito. Ironia do destino, foi ele a resgatar os vizelenses com a marcação do penálti.

Kokçu e João Neves

Compacta, para lá da capacidade com bola, a dupla pautou o meio campo com critério. Com uma ocupação dos espaços quase perfeita, abafaram o Vizela e foram preponderantes para o largo domínio na posse de bola.

Di Maria

Fez-se valer do talento do seu pé esquerdo para assinar o momento do jogo, em mais uma prestação em que demonstrou que a capacidade para desequilibrar continua lá.