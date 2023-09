Anatoliy Trubin vai estrear-se pelo Benfica neste sábado à noite em Vizela.

O guarda-redes ucraniano rende Samuel Soares, que tinha sido titular nos últimos três jogos dos encarnados.

Trubin é, aliás, a única alteração promovida por Roger Schmidt comparativamente com o último jogo, há duas semanas com o V. Guimarães no Estádio da Luz.

ONZES OFICIAIS DO VIZELA-BENFICA:

Vizela: Buntic; Tomás Silva, Bruno Wilson, Anderson e Matheus Pereira; Bustamante e Busnic; Nuno Moreira, Samu e Matías Lacava; Essende;

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, António Silva e Aursnes; João Neves e Kökçü; Di María, Rafa e João Mário; Musa.